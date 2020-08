Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 z poważnymi problemami? Te informacje nie brzmią dobrze

Paradox Interactive

Niedawno po raz kolejny usłyszeliśmy o przesunięciu premiery Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Tym razem bezterminowo - wiemy jedynie, że gra nie trafi na rynek w tym roku. Wygląda na to, że powodem tego mogą być problemy kadrowe. Na oficjalnej stronie tej produkcji poinformowano, że pracę stracili Brian Mitsoda oraz Martin Ka'ai Clooney, czyli odpowiednio główny projektant narracji oraz dyrektor kreatywny. To bardzo istotne osoby w procesie produkcyjnym i raczej nie jest to dobra wiadomość dla osób oczekujących na ten tytuł. Powodów takiego działania nie podano - zdradzono jedynie, że była to wspólna decyzja Hardsuit Labs (deweloper) i Paradox Interactive (wydawca).

Oliwy do ognia dolewa też sam Mitsoda. W rozmowie z serwisem Rock Paper Shotgun przyznał, że był zaskoczony całą sytuacją. Zapewnił też, że ostatnie opóźnienie nie miało nic wspólnego właśnie z warstwą fabularną, za którą mężczyzna odpowiadał, bo wszystko realizowano w zaplanowanym terminie.

Nie brałem udziału w rozmowach, które doprowadziły do decyzji o opóźnieniu premiery i z tego co wiem, żadne opóźnienia nie były spowodowane przez dział odpowiedzialny za narrację. Jestem dumny z pracy, którą wykonałem ja i mój zespół. Kiedy ta praca ujrzy światło dzienne i w jakiej będzie formie - tego nie wiem - mówi Mitsoda.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - premiera w 2021 roku na PC, PlayStation 4 i Xboksie One.