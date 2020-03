Control z dodatkami. Zwiastun rozszerzenia Fundacja

Wydawca gry Control, jednej z lepszych pozycji minionego roku, poinformował o dacie premiery pierwszego płatnego rozszerzenia do gry. Dodatek zatytułowany będzie Fundacja i w pierwszej kolejności trafi na platformy PlayStation 4 i Epic Game Store, gdzie dostępny będzie już w tym miesiącu. Posiadacze konsol Microsoftu będą musieli wykazać się większą cierpliwością, bo na te urządzenia trafi on trzy miesiące później.

Rozszerzenie pozwoli graczom raz jeszcze wcielić się w Jesse Faden, bohaterkę znaną z podstawowej wersji gry. Tym razem kobieta uda się na poszukiwanie Helen Marshall, jednej z drugoplanowych postaci z produkcji studia Remedy Entertainment.

Fundacja doczekała się zwiastuna. Możecie zobaczyć go poniżej.

Control to gra stworzona przez studio Remedy Entertainment z Finlandii. Jest to trzecioosobowa strzelanka, w której gracze przejmują kontrolę nad Jesse Faden, kobieta, która trafia do budynku Federalnego Biura Kontroli i staje do walki z wyjątkowo niebezpiecznymi siłami.