W Control studia Remedy Entertainment zagramy też na PS5 i Xbox Series X

Studio Remedy Entertainment może i rzadko robi gry, ale jak już zrobi, to mamy do czynienia z prawdziwymi perełkami. Tak było w przypadku przygód Maxa Payne'a, Alana Wake'a czy ostatnio Jesse Faden, czyli głównej bohaterki Control. Produkcja ta spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem, choć krytykowano jej warstwę techniczną. Ta jednak będzie mogła zostać usprawniona na konsolach nowej generacji.

Twórcy Control ogłosili, że ich produkcja trafi także na PS5 oraz Xbox Series X. Nie ujawniono jednak żadnych szczegółów na ten temat. Gracze oczekują jednak, że odbędzie się to w ramach wstecznej kompatybilności i usługi Smart Delivery, ale pewności mieć nie można.

We're glad to be able to share that @ControlRemedy will be coming to PlayStation 5 and Xbox Series X. More details coming at a later date. #PlayStation5 #XboxSeriesX

— Remedy Entertainment (@remedygames) June 11, 2020