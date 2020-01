Gary Whitta chce stworzyć film na podstawie gry Control

Gry wideo i film mają ze sobą coraz więcej wspólnego. Poza podobną technologią w produkcji, także wiele sław znanych z ekranów kin próbuje swoich sił w nowym medium. Wirtualna rozrywka często stanowią też bazę pod film i taką właśnie bazę Gary Whitta, scenarzysta m.in. filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie, widzi w grze Control od studia Remedy Entertainment.

Whitta oznajmił na swoim Twitterze, że chętnie napisałby scenariusz do takiego filmu. Jego wpis został zauważony i nadeszła odpowiedź od twórców gry. Na wpis zareagował Thomas Puha, który w studio pełni funkcję dyrektora ds. komunikacji. Zaprosił on scenarzystę do rozmów na temat przyszłości tego projektu.

Oczywiście, nie musi to oznaczać, że zobaczymy Control na wielkim ekranie, bo doświadczenie pokazało, że od pomysłu do realizacji mijają czasem długie lata, ale kto wie? Może jednak kiedyś doczekamy się przygód Jesse Faden w kinach?