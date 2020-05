Córka boga online - premiera amerykańskiego horroru Szumowskiej w VOD. Polski zwiastun

fot. materiały prasowe

Premiera filmu Córka boga (The Other Lamb) w VOD! Film 27 maja 2020 roku trafił do oferty Netflixa, w którym można go obejrzeć z polskim tłumaczeniem.

Za kamerą stoi Małgorzata Szumowska, znana z takich filmów jak W imię…, Body/Ciało, Twarz, Sponsoring czy 33 sceny z życia. W obsadzie są Raffey Cassidy, Michiel Huisman i Denis Gough. Za klimatyczne zdjęcia odpowiada Michał Englert.

Córka boga - o czym film?

Nastoletnia Selah (Raffey Cassidy) urodziła się i wychowała w tajemniczej sekcie składającej się z kobiet i sprawującego nad nimi władzę absolutną przywódcy, nazywanego Pasterzem (Michiel Huisman). Mężczyzna jest jednocześnie strażnikiem, nauczycielem i kochankiem kobiet, które dzielą się na żony i córki. Razem żyją w oddalonej od społeczeństwa komunie, nie uznającej nowoczesnej technologii. Choć Selah została wychowana jako córka Pasterza, już wkrótce przejdzie rytuał, dzięki któremu stanie się jego żoną. Seria koszmarnych wizji i wstrząsających objawień sprawia jednak, że dojrzewająca dziewczyna zaczyna kwestionować otaczającą ją rzeczywistość i swoją lojalność wobec niebezpiecznego guru.

