Finał Supermana i Lois, zmierzch Arrowverse. Niesamowite liczby na koniec pewnej ery w telewizji

The CW

W Stanach Zjednoczonych swoją emisję miał już ostatni odcinek serialu Superman i Lois - jego recenzją podzielimy się z Wami w przyszłym tygodniu, gdy trafi on do polskiej biblioteki platformy Max. Składa się tak, że finał produkcji stacji The CW jest jednocześnie definitywnym końcem projektu znanego jako Arrowverse, bez dwóch zdań jednego z najważniejszych popkulturowych przedsięwzięć telewizyjnych w historii małego ekranu.

Z tej okazji serwis Hollywood Reporter przedstawił kilka liczb i faktów, mających na celu podsumowanie całego uniwersum. Dziennikarze zauważają, że zmierzch Arrowverse to także koniec pewnej ery. Biorąc pod uwagę, że seriale komiksowe w chwili obecnej trafiają niemal wyłącznie na platformy streamingowe, klasyczna telewizja prawdopodobnie już nigdy nie podzieli się z widzami szeroko rozbudowanym uniwersum opartym na dziełach DC bądź Marvela.

Tak natomiast w liczbach prezentuje się pomnik, który wspólnymi siłami wybudowali sobie Oliver Queen, Barry Allen, Kara Danvers i armia innych bohaterów i złoczyńców:

Arrowverse w liczbach. Koniec pewnej ery w telewizji

