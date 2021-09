Cowboy Bebop - Netflix zostawi opening z anime? Yoko Kanno była tu kluczowa

fot. Netflix

Cowboy Bebop to naprawdę kultowe anime, za które odpowiada Shinichiro Watanabe. Jednak nie jest to jedyna osoba, która stoi za sukcesem serialu. Kompozytorka Yoko Kanno dzięki swojej muzyce naprawdę ożywiła ten świat i nadała mu odpowiedniego klimatu. A teraz Andre Nemec, showrunner stojący za aktorską adaptacją Netflixa o tym samym tytule, podzielił się swoimi wrażeniami ze współpracy z artystką. Miał wiele do powiedzenia na temat projektu i jego zdaniem zatrudnienie Yoko Kanno było absolutną koniecznością. Został też spytany o to, czy fani mogą oczekiwać oryginalnego openingu.

fot. Netflix

Cowboy Bebop - muzyka do adaptacji Netflixa

Zdaniem showrunnera:

Zaangażowanie Yoko do projektu było dla mnie priorytetowe. Wszyscy, którzy uwielbiają muzykę z anime Cowboy Bebop zakochają w tym, co przygotowała do adaptacji. To coś naprawdę rewelacyjnego. Słuchałem tworzonych fragmentów, rozmawialiśmy o bohaterach i tematyce, a gdy wszystko zaczęło łączyć się w całość, więcej razy niż mogę spamiętać na dźwięk tej muzyki uśmiech pojawiał mi się na twarzy.

Cowboy Bebop

Cowboy Bebop - zostanie opening z anime?

Według showrunnera Yoko Kanno naprawdę wykonała kawał dobrej roboty w kwestii ścieżki dźwiękowej do adaptacji Netflixa. Kompozytorka uderzyła w oryginalne i znajome fanom nuty, a jednocześnie zagłębiła się w to, jak chcą przedstawić historię i bohaterów Cowboy Bebop. Oczywiście zostaje do rozwiązania jeszcze jedna kluczowa kwestia - czy adaptacja zostawi oryginalny opening. Andre Nemec, spytany o to, nie potrafił jednoznacznie odpowiedzieć.

Będziesz zachwycony, gdy obejrzysz serial. I jeśli to nie odpowiada ci dostatecznie na to pytanie, to co na nie odpowie?

Cowboy Bebop - kiedy premiera?

Cowboy Bebop- premiera 18 listopada. Shinichiro Watanabe jest konsultantem do adaptacji Netflixa. W obsadzie zobaczymy takie nazwiska jak: John Cho, Mustafa Shakir i Daniella Pineda. Producentami są Marty Adelstein, Becky Clements i Matthew Weinberg.