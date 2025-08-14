2. sezon Peacemakera będzie bardzo ważny dla DCU. Mnóstwo występów gościnnych!

fot. Max

Koszmarne Komando rozpoczęło DCU, Superman rozwinął je i kontynuował w formie aktorskiej, a kolejnym rozdziałem tego uniwersum będzie serialowy Peacemaker, jego 2. sezon. James Gunn zapowiedział, czego można się spodziewać po tej produkcji i co ona oznacza dla całego świata DC.

Saga Supermana rodzi się na naszych oczach. James Gunn pracuje nad kolejnym projektem

James Gunn porozmawiał o 2. sezonie Peacemakera z The Hollywood Reporter, gdzie podkreślił, że wydarzenia z serialu będą kładły fundament pod dalsze losy uniwersum DCU.

Superman prowadzi bezpośrednio do Peacemakera. Trzeba powiedzieć, że to nie jest serial dla dzieci, ale do niego właśnie Superman prowadzi. W tym sezonie Peacemakera zajmiemy się budowaniem reszty DCU. Będzie dużo gościnnych występów i postaci, które już widzieliśmy w Supermanie. Nie ma chyba innego projektu, który kochałbym równie mocno, co ten sezon. Jestem bardzo podekscytowany i czekam, aż ludzie go zobaczą.

Przypomnijmy, że Gunn traktuje nadchodzącą odsłonę serii jako "miękki reboot" całego serialu. Wszystko przez jego pełnoprawne powiązanie z wydarzeniami rozgrywającymi się w ramach DCU. To właśnie stąd wynika obecność postaci, które mieliście okazję zobaczyć w Supermanie; kanoniczne w tej perspektywie są też wątki ukazane w 1. sezonie (z wyjątkiem odwołań do Ligi Sprawiedliwości, rzecz jasna).

Co dalej czeka DCU? Oto filmy i seriale

