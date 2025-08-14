Reklama
2. sezon Peacemakera będzie bardzo ważny dla DCU. Mnóstwo występów gościnnych!

James Gunn już promuje swój kolejny projekt z DCU, czyli 2. sezon Peacemakera. Okazuje się, że serial dla dorosłych będzie ważny dla całego DCU. Czego można się po nim spodziewać?
James Gunn już promuje swój kolejny projekt z DCU, czyli 2. sezon Peacemakera. Okazuje się, że serial dla dorosłych będzie ważny dla całego DCU. Czego można się po nim spodziewać?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
8. Peacemaker: sezon 2 - jak wspominałem, jestem fanem twórczości Jamesa Gunna i Peacemaker nie jest odstępstwem od tego. To zabawny, dramatyczny, zadziwiająco emocjonalny serial. John Cena udowodnił, że ma zadatki na naprawdę dobrego aktora. Jestem też ciekaw, jak uda się przeniesienie tego serialu do DCU. fot. Max
Koszmarne Komando rozpoczęło DCU, Superman rozwinął je i kontynuował w formie aktorskiej, a kolejnym rozdziałem tego uniwersum będzie serialowy Peacemaker, jego 2. sezon. James Gunn zapowiedział, czego można się spodziewać po tej produkcji i co ona oznacza dla całego świata DC.

Saga Supermana rodzi się na naszych oczach. James Gunn pracuje nad kolejnym projektem

James Gunn porozmawiał o 2. sezonie Peacemakera z The Hollywood Reporter, gdzie podkreślił, że wydarzenia z serialu będą kładły fundament pod dalsze losy uniwersum DCU.

Superman prowadzi bezpośrednio do Peacemakera. Trzeba powiedzieć, że to nie jest serial dla dzieci, ale do niego właśnie Superman prowadzi. W tym sezonie Peacemakera zajmiemy się budowaniem reszty DCU. Będzie dużo gościnnych występów i postaci, które już widzieliśmy w Supermanie. Nie ma chyba innego projektu, który kochałbym równie mocno, co ten sezon. Jestem bardzo podekscytowany i czekam, aż ludzie go zobaczą.

Przypomnijmy, że Gunn traktuje nadchodzącą odsłonę serii jako "miękki reboot" całego serialu. Wszystko przez jego pełnoprawne powiązanie z wydarzeniami rozgrywającymi się w ramach DCU. To właśnie stąd wynika obecność postaci, które mieliście okazję zobaczyć w Supermanie; kanoniczne w tej perspektywie są też wątki ukazane w 1. sezonie (z wyjątkiem odwołań do Ligi Sprawiedliwości, rzecz jasna). 

Co dalej czeka DCU? Oto filmy i seriale

„Supergirl”

„Supergirl” - główną rolę zagra Milly Alcock znana z Rodu smoka. Scenariusz napisała Ana Nogueira, aza reżyserię odpowiada Craig Gillespie. Projekt jest oparty na komiksie Supergirl: Woman of Tomorrow. Data premiery została ustalona na 26 lipca 2026 roku.
Fot. DC Studios
„Latarnie”

„Latarnie” – serial opowie historię nowego rekruta Johna Stewarta i legendy wśród Zielonych Latarni Hala Jordana. Główne role zagrają Kyle Chandler i Aaron Pierre. Premiera jest zaplanowana na początek 2026 roku.

„Latarnie”
fot. DC Comics
Źródło: hollywoodreporter.com

