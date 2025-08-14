2. sezon Peacemakera będzie bardzo ważny dla DCU. Mnóstwo występów gościnnych!
James Gunn już promuje swój kolejny projekt z DCU, czyli 2. sezon Peacemakera. Okazuje się, że serial dla dorosłych będzie ważny dla całego DCU. Czego można się po nim spodziewać?
Koszmarne Komando rozpoczęło DCU, Superman rozwinął je i kontynuował w formie aktorskiej, a kolejnym rozdziałem tego uniwersum będzie serialowy Peacemaker, jego 2. sezon. James Gunn zapowiedział, czego można się spodziewać po tej produkcji i co ona oznacza dla całego świata DC.
James Gunn porozmawiał o 2. sezonie Peacemakera z The Hollywood Reporter, gdzie podkreślił, że wydarzenia z serialu będą kładły fundament pod dalsze losy uniwersum DCU.
Przypomnijmy, że Gunn traktuje nadchodzącą odsłonę serii jako "miękki reboot" całego serialu. Wszystko przez jego pełnoprawne powiązanie z wydarzeniami rozgrywającymi się w ramach DCU. To właśnie stąd wynika obecność postaci, które mieliście okazję zobaczyć w Supermanie; kanoniczne w tej perspektywie są też wątki ukazane w 1. sezonie (z wyjątkiem odwołań do Ligi Sprawiedliwości, rzecz jasna).
Źródło: hollywoodreporter.com
