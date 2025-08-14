Reklama
LEGO Voyagers z datą premiery. Kiedy zagramy w tę kooperacyjną produkcję?

LEGO Voyagers to nowa, kooperacyjna przygoda od twórców ciepło przyjętego przez graczy oraz krytyków LEGO Builder's Journey. Premiera już wkrótce.
LEGO Voyagers to nowa, kooperacyjna przygoda od twórców ciepło przyjętego przez graczy oraz krytyków LEGO Builder's Journey. Premiera już wkrótce.
Michał Czubak
Tagi:  LEGO Voyagers 
data premiery zwiastun
LEGO® Voyagers Annapura
LEGO Voyagers to kooperacyjna gra, która zabierze graczy w podróż, a jej głównym tematem jest przyjaźń, wspólne marzenia i siła współpracy. W nadchodzącej produkcji gracze wcielą się w klocki i będą skakać, łączyć się, budować i przemierzać zróżnicowanie otoczenie. 

LEGO Voyagers pozbawione jest dialogów. Historia opowiadana jest przez sugestywne środowisko i nastrojową ścieżkę dźwiękową. Kuczowym elementem ma być też kooperacja, dostpena zarówno lokalnie, na jednym ekranie, jak i online. Tytuł będzie stawiał przed graczami liczne wyzwania, które będą wymagać współpracy. 

Premiera gry na PC oraz konsolach PlayStation, Xbox i Nintendo Switch już 15 września tego roku. Twórcy zdecydowali się na wprowadzenie opcji Friend's Pass, dzięki czemu jedna kopia wystarczy do zabawy w dwie osoby. 

Źródło: YouTube.com

Co o tym sądzisz?
