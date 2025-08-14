LEGO Voyagers z datą premiery. Kiedy zagramy w tę kooperacyjną produkcję?

Annapura

LEGO Voyagers to kooperacyjna gra, która zabierze graczy w podróż, a jej głównym tematem jest przyjaźń, wspólne marzenia i siła współpracy. W nadchodzącej produkcji gracze wcielą się w klocki i będą skakać, łączyć się, budować i przemierzać zróżnicowanie otoczenie.

LEGO Voyagers pozbawione jest dialogów. Historia opowiadana jest przez sugestywne środowisko i nastrojową ścieżkę dźwiękową. Kuczowym elementem ma być też kooperacja, dostpena zarówno lokalnie, na jednym ekranie, jak i online. Tytuł będzie stawiał przed graczami liczne wyzwania, które będą wymagać współpracy.

Premiera gry na PC oraz konsolach PlayStation, Xbox i Nintendo Switch już 15 września tego roku. Twórcy zdecydowali się na wprowadzenie opcji Friend's Pass, dzięki czemu jedna kopia wystarczy do zabawy w dwie osoby.