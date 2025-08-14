Reklama
Leonardo DiCaprio musiał zrezygnować z filmu. Tej roli żałuje najbardziej

Leonardo DiCaprio przyznał, że żałował odrzucenia roli w Boogie Nights. Ta przypadła Markowi Wahlbergowi​, który uważa, że podjął wtedy kiepską decyzję.
Leonardo DiCaprio przyznał, że żałował odrzucenia roli w Boogie Nights. Ta przypadła Markowi Wahlbergowi​, który uważa, że podjął wtedy kiepską decyzję.
Jedna bitwa po drugiej rola
Jedna bitwa po drugiej fot. Ghoulardi Film Company // Warner Bros.
W 1997 roku miał premierę film Titanic, w którym zagrał Leonardo DiCaprio, co przyniosło mu wielką sławę. Jednak w najnowszym wywiadzie aktor przyznał, że w tamtym czasie musiał zrezygnować z roli Dirka Digglera w Boogie Nights (1997), która ostatecznie przypadła Markowi Wahlbergowi. 

Leonardo DiCaprio żałuje, że nie zagrał w Boogie Nights

Zdobywca Oscara w niedawnym wywiadzie dla Esquire powiedział scenarzyście i reżyserowi filmu Boogie Nights, Paulowi Thomasowi Andersonowi, że żałuje, że nie zagrał głównej roli. 

Powiem to, mimo że tu jesteś: najbardziej żałuję tego, że nie zagrałem w Boogie Nights. To był bardzo wpływowy film mojego pokolenia. Nie wyobrażam sobie w nim nikogo innego niż Mark. Kiedy w końcu udało mi się go obejrzeć, pomyślałem, że to arcydzieło. To ironia, że to ty zadałeś to pytanie, ale to prawda.

Co ciekawe Wahlberg w 2017 roku żałował, że... zagrał w tym filmie. Stwierdził, że podjął wtedy kiepską decyzję - ta produkcja jest na szczycie listy. Przypomnijmy, że Boogie Nights przenosi widzów do lat 70., gdy reżyser filmów pornograficznych proponuje współpracę aktorską przypadkowo spotkanemu młodemu człowiekowi. Ten się zgadza, występuje w swej pierwszej pornograficznej scenie, wywołuje uznanie innych aktorów i ekipy technicznej. Ale jego szybka kariera wywołuje także niechęć i zawiść. 

Boogie Nightsfot. materiały promocyjne // "Boogie Nights"

DiCaprio i Anderson rozmawiali z Esquire w ramach promocji ich filmu Jedna bitwa po drugiej, który wejdzie do kin 26 września. Aktor wciela się w byłego członka grupy rewolucjonistów, który zwraca się do swoich towarzyszy o pomoc w odnalezieniu zaginionej córki. DiCaprio w wywiadzie znowu zwrócił się do reżysera:

Wiem, że film Jedna bitwa po drugiej leżał na twoim biurku od dawna. To była dla ciebie pod wieloma względami osobista historia i z pewnością istotna w kontekście świata, w którym żyjemy. Ale ostatecznie chęć nakręcenia tego filmu była dość prosta: chciałem z tobą Paul pracować od jakichś dwudziestu lat i spodobał mi się pomysł, w którym skończony rewolucjonista, próbuje wymazać swoją przeszłość, zniknąć i spróbować żyć w miarę normalnie, wychowując córkę.

Jedna bitwa po drugiej

Jedna bitwa po drugiej
fot. Ghoulardi Film Company // Warner Bros.
Źródło: Deadline

2025
Jedna bitwa po drugiej
Jedna bitwa po drugiej Kryminał

7,9

1997
Boogie Nights
Oglądaj TERAZ Boogie Nights Dramat
Mark Wahlberg

Mark Wahlberg image

Paul Thomas Anderson

Paul Thomas Anderson image

