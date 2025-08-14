fot. Ghoulardi Film Company // Warner Bros.

W 1997 roku miał premierę film Titanic, w którym zagrał Leonardo DiCaprio, co przyniosło mu wielką sławę. Jednak w najnowszym wywiadzie aktor przyznał, że w tamtym czasie musiał zrezygnować z roli Dirka Digglera w Boogie Nights (1997), która ostatecznie przypadła Markowi Wahlbergowi.

Leonardo DiCaprio żałuje, że nie zagrał w Boogie Nights

Zdobywca Oscara w niedawnym wywiadzie dla Esquire powiedział scenarzyście i reżyserowi filmu Boogie Nights, Paulowi Thomasowi Andersonowi, że żałuje, że nie zagrał głównej roli.

Powiem to, mimo że tu jesteś: najbardziej żałuję tego, że nie zagrałem w Boogie Nights. To był bardzo wpływowy film mojego pokolenia. Nie wyobrażam sobie w nim nikogo innego niż Mark. Kiedy w końcu udało mi się go obejrzeć, pomyślałem, że to arcydzieło. To ironia, że to ty zadałeś to pytanie, ale to prawda.

Co ciekawe Wahlberg w 2017 roku żałował, że... zagrał w tym filmie. Stwierdził, że podjął wtedy kiepską decyzję - ta produkcja jest na szczycie listy. Przypomnijmy, że Boogie Nights przenosi widzów do lat 70., gdy reżyser filmów pornograficznych proponuje współpracę aktorską przypadkowo spotkanemu młodemu człowiekowi. Ten się zgadza, występuje w swej pierwszej pornograficznej scenie, wywołuje uznanie innych aktorów i ekipy technicznej. Ale jego szybka kariera wywołuje także niechęć i zawiść.

fot. materiały promocyjne // "Boogie Nights"

DiCaprio i Anderson rozmawiali z Esquire w ramach promocji ich filmu Jedna bitwa po drugiej, który wejdzie do kin 26 września. Aktor wciela się w byłego członka grupy rewolucjonistów, który zwraca się do swoich towarzyszy o pomoc w odnalezieniu zaginionej córki. DiCaprio w wywiadzie znowu zwrócił się do reżysera:

Wiem, że film Jedna bitwa po drugiej leżał na twoim biurku od dawna. To była dla ciebie pod wieloma względami osobista historia i z pewnością istotna w kontekście świata, w którym żyjemy. Ale ostatecznie chęć nakręcenia tego filmu była dość prosta: chciałem z tobą Paul pracować od jakichś dwudziestu lat i spodobał mi się pomysł, w którym skończony rewolucjonista, próbuje wymazać swoją przeszłość, zniknąć i spróbować żyć w miarę normalnie, wychowując córkę.

