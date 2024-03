Coyote vs. Acme ma wciąż szansę? Scenarzysta tak sugeruje

fot. materiały prasowe

Coyote vs. Acme to film, który wygenerował więcej szumu, niż Warner Bros Discovery by chciało. Ten tytuł miał zostać odpisany od podatku i na zawsze odłożony na półkę. Jednak zrobiło się głośno wokół tej decyzji, bo - podobnie jak przy Batgirl - jest on gotowy do pokazania widzom, więc ostateczna decyzja wciąż nie padła. Tak też twierdzi scenarzysta, Samy Burch.

Coyote vs. Acme - szansa na premierę

Burch powiedział w niedawnej rozmowy, że według jego wiedzy rozmowy na temat przyszłości filmu wciąż trwają.

- Wszyscy mamy nadzieję, że jakoś uda się znaleźć jakiś dom i nie zostaniemy zamknięci w skarbcu na wieki. To byłoby najlepsze rozwiązanie.

Zakłada się, że z uwagi na szum, Warner Bros. Discovery wciąż rozważa opcje. Przy Batgirl było zdziwienie i chwila gniewu opinii publicznej, ale sytuacja szybko ucichła. W przypadku Coyote vs. Acme trwa to już kilka miesięcy.

Na tę chwilę nawet nie wiadomo, kiedy jakaś decyzja mogłaby być podjęta. Już podobno szukano domu, ale Warner Bros. dyktował zbyt wysoką cenę pomimo tego, że zainteresowanie było.