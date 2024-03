Coyote vs. Acme - Will Forte obejrzał film i wystosował pismo do obsady. "To jest ten film, którego nie chcą wypuścić?"

fot. materiały prasowe

O Coyote vs. Acme było głośno już od jakiegoś czasu przez wzgląd na zakulisowe kontrowersje. Film jawił się jako hybryda animacji komputerowej z występami aktorskimi, która miała opowiedzieć o postaciach z popularnych bajek Looney Tunes. Mimo świetnych ocen, które produkcja zbierała na rozmaitych pokazach, Warner Bros. Discovery, ku oburzeniu fanów, zdecydowało się na skasowanie filmu. Internetowa burza wokół tej decyzji sprawiła, że studio zaczęło zastanawiać się nad sprzedażą filmu komuś innemu, ale i to nie doszło do skutku. Według plotek Coyote vs. Acme można już uznać za martwe dzieło, które nigdy nie ujrzy światła dziennego, podobnie jak Batgirl, która również była już gotowa do pokazania publiczności. Wszystko to za sprawą chęci Warner Bros. Discovery do odpisania podatku za ten film.

Coyote vs. Acme - Will Forte wystosował pismo do obsady i ekipy

Will Forte, który wcielał się w filmie w jednego z głównych bohaterów, obejrzał w końcu dzieło, w którym wziął udział. Po seansie postanowił wystosować pismo do członków obsady i ekipy produkcyjnej, w którym nie szczędził gorzkich słów i nie ukrywał żalu względem sytuacji dookoła produkcji.

Wiem, że wiele z was nie miało okazji obejrzeć naszego filmu i niestety prawdopodobnie nigdy tej okazji nie dostaniecie. Kiedy pierwszy raz usłyszałem o tym, że nasz film ma być "skasowany", jeszcze go nie widziałem. Myślałem wtedy to samo, co musieli myśleć wszyscy: to musiała być kupa złomu. A potem go zobaczyłem. I jest niesamowity. Bardzo zabawny, piękny wizualnie, uroczy, szczery i rezonujący emocjonalnie z oglądającym. Gdy pojawiły się napisy końcowe, myślałem sobie o tym, że miałem szczęście wziąć udział w czymś tak wyjątkowym. To szybko przerodziło się w frustrację i niezrozumienie. "To jest ten film, którego nie chcą wypuścić?" Jeśli chodzi o biznes w Hollywood, to nie wiem nic o niczym. Nawet jak film zbiera świetny oceny z pokazów (jak nasz), nie ma wcale gwarancji, że będzie hitem. I na koniec dnia osoby, które zapłaciły za ten film mogą z nim zrobić, co chcą. To nie znaczy, że musi mi się to podobać (nie podoba) albo muszę się z tym zgadzać. I nie oznacza to wcale, że film nie jest znakomity. Bylibyście z niego dumni - z filmu, który powinno się zobaczyć, ale tego nie zrobicie. Wiedzcie tylko, że wszystkie te lata ciężkiej pracy, poświęcenia i miłości, które włożyliście w ten film, są widoczne w każdej jego klatce.

Warner Bros. Discovery nie podjęło jeszcze żadnej oficjalnej decyzji względem produkcji.