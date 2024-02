Coyote vs. Acme - Warner nie chce sprzedać filmu? Dziwne zachowanie korporacji

fot. materiały prasowe

Reklama

Coyote vs. Acme to hybryda animacji z filmem aktorskim. Will Forte gra główną rolę, a obok niego wiele postaci z Looney Tunes, a w centrum tytułowi bohaterowie. W listopadzie ogłoszono, że film będzie skasowany i wyrzucony do kosza. To doprowadziło do burzy w sieci, której Warner Bros. Discovery nie mogło zignorować. Przypomnijmy, że rozmawiamy o decyzji dotyczącej gotowego, skończonego filmu.

Coyote vs. Acme - sprzedaż filmu

Warner więc wycofał się z decyzji. Twórcy mogli sprzedać swój film komuś innemu, kto za niego zapłaci. Odbyły się pokazy dla zainteresowanych. Netflix, Amazon i Paramount wysłali swoich przedstawicieli, którzy w nich uczestniczyli, zaś sama produkcja została na nich dobrze odebrana. To doprowadziło do złożenia hojnych ofert. Paramount chciał globalnej emisji kinowej.

Według raportu The Wrap, Warner Bros. Discovery zarobiłoby 35-40 mln dolarów na odpisaniu tego filmu od podatku. Dlatego z góry założyli, że od kupca chcą kwotę w granicach 75-80 mln dolarów. Źródło dziennikarza twierdzi, że nie byli otwarci na żadne rozmowy: albo się strona godzi na ofertę i bierze, albo nie. Netflix, Amazon i Paramount nie wiedzieli w ogóle, że wchodzą do takiej sytuacji, gdy złożyli swoje oferty. Wszystkie ich propozycje zostały przez Warnera odrzucone, a szczegóły utajnione, więc nikt tak naprawdę do nich nie był w stanie dotrzeć. Nawet twórcy dostawali informacje przez osoby trzecie z Warnera, by nikt nie mógł rozmawiać z osobami decyzyjnymi. Niektórzy informatorzy snują teorię, że prawdopodobnie Warner tak naprawdę nigdy nie miał zamiaru tego sprzedawać.

Najbardziej przerażającą informacją do jakiej doszedł The Wrap dzięki swoim źródłom jest to, że wszystkie cztery osoby decyzyjne z Warner Bros. Discovery, które podjęły decyzję o wyrzuceniu filmu do kosza i odpisaniu go od podatku... w ogóle nie widziały na oczy fiinalnej wersji Coyoge vs. Acme. Mowa o szefie korporacji Davidzie Zaslavie, a także o takich osobach jak Michael De Lucas, Pam Abdy i szefie animacji w studiu Billu Damaschke. Okazuje się, że De Luca i Abdy widzieli jedną z wcześniejszych wersji reżyserskich, a Damaschke jedynie wstępną wersję dla widzów do pokazów testowych. Zaslav nie widział żadnej.

Nie jest to pierwsza taka sytuacja. Warner Bros. Discovery wyrzuciło do kosza gotowy film Batgirl o budżecie 90 mln dolarów. Według źródeł to szybko w studiu stało się akceptowalnym środkiem do rozwiązywania problemów. Sytuację jednak odróżnia fakt, że Coyote vs. Acme cały czas zbierało świetne oceny na różnych pokazach, a Batgirl niekoniecznie miało tę zaletę.