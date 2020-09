Crash Bandicoot 4 nadciąga! Zwiastun przypomina o zbliżającej się premierze

Activision

Fani sympatycznego jamraja musieli naprawdę długo czekać na powrót tego bohatera w zupełnie nowej produkcji. Oczekiwanie to na szczęście dobiega końca i już wkrótce na rynek trafi Crash Bandicoot 4: Najwyższy czas. Opinie osób, które miały okazję zapoznać się z przedpremierową wersją próbną są bardzo pozytywne i wskazują na to, że szykuje się godna kontynuacja serii, a przy tym też naprawdę wymagająca produkcja, która nie wybacza błędów. Z pomocą przychodzą jednak też zupełnie nowe mechaniki, takie jak maski, które pozwalają na przechodzenie między wymiarami czy spowalnianie czasu, a ich umiejętne wykorzystywanie okazuje się kluczem do sukcesu.

Crash Bandicoot 4: Najwyższy czas zadebiutuje 2 października na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Osoby, które zdecydują się na zakup gry w przedsprzedaży otrzymają dostęp do przedpremierowej wersji demo, która pozwala na zapoznanie się z trzema etapami.