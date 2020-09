Cyberpunk 2077 krótszy niż Wiedźmin 3. To ukłon w stronę graczy, którzy nie skończyli Dzikiego Gonu

CD Projekt

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że Cyberpunk 2077 będzie naprawdę dużą produkcją. Dotychczasowe materiały pokazują ogromny i zróżnicowany świat, w którym poza wątkiem głównym znajdziemy też szereg pobocznych aktywności. Twórcy, a konkretnie Patrick K. Mills z ekipy CD Projekt RED, zdradzają jednak, że sama historia będzie tu krótsza niż w ich poprzedniej grze, czyli Wiedźminie 3. Na taki krok zdecydowano się z uwagi na to, że wielu graczy… nie ukończyło przygód Białego Wilka właśnie przez to, że był to tytuł tak rozbudowany i czasochłonny.

Taka decyzja nie dziwi. Wiedźmin 3: Dziki Gon wymaga poświęcenia co najmniej kilkudziesięciu godzin na to, by ukończyć samą główną linię fabularną. Jeśli dodamy do tego dwa duże rozszerzenia, to bez problemu dobijemy do około setki godzin. Nie brak też osób, które spędziły z dziełem CD Projekt RED nawet kilka razy dłużej, próbując wyczyścić całą mapę ze znaków zapytania i pomóc wszystkim postaciom niezależnym ze zlecanymi przez nich nieobowiązkowymi zadaniami.

Wiemy, że główna fabuła Cyberpunk 2077 będzie nieco krótsza niż w Wiedźminie 3. Słyszeliśmy dużo krytyki dotyczącej tego, że historia w Wiedźminie 3 była zbyt długa. Patrząc w statystyki można zauważyć, że wiele osób doszło w grze daleko, ale nigdy jej nie ukończyło. Chcemy, żebyście zobaczyli całą opowieść. Skróciliśmy więc główny wątek, ale nadal mamy wiele do roboty - wyjaśnia Mills.

Przypominamy, że Cyberpunk 2077 zadebiutuje 19 listopada na PC, PlayStation 4 i Xbox One.