Crash Team Racing: Nitro Fueled może trafić na PS5 i Xbox Series X/S

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Activision

Wyścigowe przygody jamraja Crasha bawią równie dobrze, jak jego platformowe gry, ale póki co w te produkcje możemy zagrać tylko na konsolach poprzedniej generacji. Na nowszych urządzeniach Crash Team Racing Nitro-Fueled uruchomimy wyłącznie w trybie wstecznej kompatybilności, ale niewykluczone, że wkrótce ulegnie to zmianie i doczekamy się ulepszonej wersji na PS5 i Xbox Series S/X.

Sugeruje to wpis opublikowany przez jednego z użytkowników Reddita, który zauważył, że na jego konsoli pojawiła się możliwość wyboru wersji - PS4 lub PS5. To zaś może wskazywać, że twórcy szykują się do opublikowania stosownej aktualizacji, która wykorzysta pełen potencjał nowych urządzeń Sony i Microsoftu, oferując na przykład wyższą rozdzielczość czy lepszą płynność rozgrywki.

reddit.com

Oczywiście nie można też wykluczyć, że to zwykły błąd. Nie da się jednak ukryć, że pełnoprawna i bezpłatna aktualizacji do konsol nowej generacji byłaby dobrą wiadomością dla wszystkich miłośników wyścigów z sympatycznym jamrajem w roli głównej.