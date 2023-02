Creed 3 - Michael B. Jordan o inspiracjach anime. Zapowiada cios z Dragon Ball Z

fot. MGM

Michael B. Jordan jest reżyserem i gwiazdą filmu Creed 3. W rozmowie z IGN padł temat jego podejścia do kręcenia walk bokserskich. Ponownie potwierdził, że wykazuje tutaj inspirację filmami i serialami anime, których jest wielkim fanem. Chciał poprzez takie inspiracje zrobić to inaczej i w swoim stylu.

Creed 3 - walki

- Jak sprawić, by te walki były inn? Hajime no Ippo, Megalo Box, Naruto, My Hero Academia i inne anime, które oglądałem podczas dorastania... mają one wyjątkowego ducha w tym, jak ukazanie są walki.

Zapowiedział, że w walce pomiędzy postaciami granymi przez Jordana i Majorsa, ten pierwszy w choreografii ma cios z serialu Dragon Ball Z.

- Jest cios z uniwersum Dragon Ball Z. Zobaczysz go podczas walki mojej postaci z Damianem.

Nie doprecyzował jednak o jaki dokładnie cios chodzi, ale niewątpliwie fani teraz podczas seansu Creeda 3 będą uważniej przyglądać się ciosom podczas bokserskich starć na ringu.

Creed 3 - premiera w marcu w kinach.

