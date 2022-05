Fortnite - gracze zwiedzą wirtualną wersję Festiwalu Filmowego w Cannes

fot. Epic Games

Gracze Fortnite będą mieli okazję wziąć udział w kolejnym interesującym, wirtualnym wydarzeniu popkulturowym. Tym razem mowa o Festiwalu Filmowym w Cannes, który zostanie odtworzony w świecie popularnej produkcji Epic Games. Na zwiedzających czekać będą wyjątkowe atrakcje: w tym możliwość przejścia po czerwonym dywanie czy podjęcia się specjalnych, okolicznościowych zadań.

Wydarzenia w wirtualnym Cannes będzie można obserwować z perspektywy trzech postaci: dziennikarza zajmującego się rozmowami z gwiazdami, aktora, biorącego udział w sesji zdjęciowej oraz reżysera, którego zadaniem będzie zebranie zagubionych stron scenariusza i wysłanie ich do producenta.

Jak mówią przedstawiciele Brut, tegorocznego partnera Festiwalu Filmowego w Cannes, ich celem było sprawienie, by wydarzeniem tym zainteresowali się młodsi odbiorcy.

Istotnym było dla nas to, by przekształcić Festiwal Filmowy w Cannes w format wykorzystywany przez młodsze pokolenia. Największy festiwal filmowy na świecie powinien być przystępny dla wszystkich, a platformy growe są idealną okazją, by wejść w interakcje z tą generacją – mówi Guillaume Lacroix, współzałożyciel i prezes Brut.

