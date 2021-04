Crimes of the Future - Léa Seydoux i Kristen Stewart dołączają do Viggo Mortensena w obsadzie filmu

źródło: AMazon

Viggo Mortensen i David Cronenberg bardzo chwalą sobie swoją współpracę. Do tej pory panowie zrobili razem trzy filmy. Były to Niebezpieczna metoda, Historia przemocy i Wschodnie obietnice. Teraz Mortensen i Cronenberg szykują kolejny projekt. Będzie to film Crimes of the Future, który według zapowiedzi aktora ma być powrotem Cronenberga do korzeni i opisał fabułę jako dziwną historię noir. Z nowych informacji podanych przez portal Deadline wiemy, że będzie to produkcja science fiction. Akcja zabierze nas w niedaleką przyszłość, w której ludzkość musi radzić sobie z dostosowaniem do syntetycznego otoczenia. Nowe warunki życia sprawiają, że ludzkie organizmy przechodzą metamorfozę, którą niektórzy przyjmują z otwartymi ramionami, a inni starają się kontrolować. Bohaterem produkcji będzie Saul Tenser, znany performer, który z ochotą przyjął tak zwany Syndrom Przyspieszonej Ewolucji, i z jego pomocą stworzył swój nowy spektakl. Nowe wyzwanie sprawia, że Tenser zaczyna zastanawiać się, do czego jeszcze jest w stanie się posunąć dla swoich wiernych widzów.

Poinformowano również o dołączeniu do obsady Léa Seydoux i Kristen Stewart. W produkcji pojawią się także: Scott Speedman, Welket Bungué, Don McKellar i Lihi Kornowski. Data premiery nie jest na razie znana.