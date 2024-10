Cristin Milioti i showrunnerka o 4. odcinku Pingwina. Jak wyglądało Arkham za kulisami?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

4. odcinek serialu Pingwin przedstawił dokładnie przeszłość Sofii Falcone, bohaterki odgrywanej przez Cristin Milioti. Ukazana została jej podróż przez mękę w Arkham, a także ostateczna zemsta na własnej rodzinie, która posłała ją do tego piekła zgodnie z poleceniem jej ojca. Cristin Milioti już teraz zbiera w sieci ogromne pochwały za swój występ.

Cristin Milioti o 4. odcinku Pingwina

Aktorka opowiedziała o swoich wrażeniach zza kulis:

Kiedy przeczytałam scenariusz do tego odcinka, to pomyślałam: "Nie mogę uwierzyć, że ja to wszystko zagram." Tam było wszystkiego po trochu, a to rzadko się zdarza. Czułam przeogromną odpowiedzialność, a przy okazji presję, którą na siebie nałożyłam. Chciałam, żeby to wyszło dobrze.

W odcinku wyjawiono, że to jej ojciec, Carmine Falcone, wysłał ją do Arkham, by ukryć w ten sposób własne zbrodnie przeciwko niewinnym kobietom:

Zdecydowanie była oczkiem w głowie swojego ojca. Przynajmniej do momentu, aż przestała nim być. Sądzę, że ona od zawsze wiedziała, że będzie sobie radzić w tym świecie, nawet jeśli miała wątpliwości. A Arkham wyciągnęło to z niej jeszcze bardziej.

Arkham stało się oddzielnym bohaterem tego odcinka. Milioti tłumaczy, że zależało na tym reżyserce:

Ja i statyści usiedliśmy razem, a ona powiedziała: "Chcę, żeby każde z was wymyśliło swoją postać. Kiedy Sofia tam wejdzie, to chcę widzieć indywidualności. Wszyscy stwórzmy ten świat." Mam ciarki, gdy tylko o tym mówię. Kiedy przechodziłam tamtymi korytarzami, to doświadczałam kompletnie różnych, przerażających osób.

Wspomniała też o scenie, w której zamordowała inną pacjentkę w Arkham:

Wszyscy krzyczeli i uderzali w stoły. Czułam się trochę jak na przedstawieniu teatralnym. Wszyscy byliśmy w tym razem.

Lauren LeFranc o 4. odcinku Pingwina

Showrunnerka, Lauren LeFranc, również miała do powiedzenia kilka słów. Przede wszystkim wytłumaczyła, dlaczego odcinek tak bardzo skupił się na Sofii, a tytułowego bohatera zepchnął na dalszy plan:

Bardzo lubię takie historie, w których wstrzymuje się akcję i zagłębia w postaci. Jeśli dobrze angażujesz widownię w opowiadaną historię, to jest ona w stanie ci zaufać i dać się porwać. To pewnie było dziwne, żeby spędzić tyle czasu z Sofią w serialu o Pingwinie. Uznałam to za istotne, żeby zrozumieć Oza psychologicznie. Chociaż nie postrzegam go stricte jako bohatera lub złoczyńcę, to jest jednak większym złoczyńcą od pozostałych w tym serialu. A żeby widownia tak myślała, to trzeba przedstawić jego głównego antagonistę, czyli Sofię.

W odcinku pojawiło się wiele brutalnych scen w Arkham, w tym i pobić. Odcinek nie bał się poruszania mrocznych tematów.

To porusza widownię. To prawda w nas uderza. W przeciwnym razie to tylko tortura dla tortury na zasadzie: "Pobijmy tę kobietę." Jeśli mamy ją uderzyć, to musi zostać siniak, ale nie tylko fizyczny. Chcemy zobaczyć ranę i wylizanie się z niej. Chcemy zobaczyć jej konsekwencje.