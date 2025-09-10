Jak sprzedał się Cronos: The New Dawn? Bloober Team dzieli się liczbami

fot. Bloober Team

Reklama

Krakowska spółka Bloober Team S.A. ogłosiła za pośrednictwem oficjalnego komunikatu, że sprzedaż cyfrowej wersji ich najnowszej gry, Cronos: The New Dawn, przekroczyła 200 000 egzemplarzy na wszystkich platformach. Tytuł na rynku ukazał się kilka dni temu i wzbudził zainteresowanie graczy. Zyskał także potężne grono potencjalnych nabywców, gromadząc ponad 1 000 000 zapisów na listach życzeń.

Po zeszłorocznym, globalnym sukcesie Silent Hill 2 Remake, Cronos: The New Dawn to pierwsza nowa, duża marka stworzona w ramach zadeklarowanej przez zarząd strategicznej zmiany kierunku, polegającej na odejściu od gier typu "symulator chodzenia" na rzecz bardziej dynamicznego survival horroru z elementami akcji.

Odbiór Cronos: The New Dawn przez krytyków jest wyraźnie pozytywny, co potwierdzają wysokie oceny agregatorów recenzji. Tytuł zadebiutował ze średnią 78/100 na portalu Metacritic (na podstawie 28 recenzji) i 80/100 na OpenCritic (na podstawie 48 recenzji). Takie wyniki plasują grę w czołówce premier 2025 roku. Recenzenci wielokrotnie podkreślali unikalność uniwersum i narracji. Fabuła, będąca intrygującą mieszanką horroru psychologicznego z elementami science-fiction, rozgrywa się w postapokaliptycznym, dystopijnym Krakowie lat 80.. To nietypowe, retrofuturystyczne połączenie brutalistycznej architektury i science-fiction zostało powszechnie uznane za "świeże" i "fascynujące", a "polskie inspiracje" za dodatkowy atut. Równie wysoko oceniano atmosferę i oprawę audio. Gra oferuje "niesamowity sound design" oraz "napięty i przerażający klimat," który trzyma gracza w ciągłym poczuciu zagrożenia.

Rozgrywka jest z jednej strony znajoma, z drugiej zaś urozmaicona ciekawą mechaniką łączenia się wrogów, która wprowadza dodatkowy wymiar strategii do potyczek i potrafi przyśpieszyć puls. Mimo drobnych błędów to pozycja wciągająca i warta uwagi, a zarazem dowód na to, jak bardzo Bloober Team rozwinął się przez lata obecności w branży gier. - możecie przeczytać w naszej recenzji gry.