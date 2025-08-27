Crossover Obi-Wana Kenobiego z innym serialem Star Wars? Gwiazda prosi o to Disneya

fot. Disney+ (Obi-Wan Kenobi)

Serial Gwiezdne Wojny: Andor, którego 2. sezon zadebiutował w 2025 roku, jednocześnie kończąc historię tego bohatera na dobre, podobał się wszystkim - fanom Star Wars i nie tylko. Nawet George R. R. Martin, twórca Gry o tron, wychwalał produkcję za pośrednictwem swojego bloga. Z kolei do grona zachwyconych osób niedawno dołączyło nazwisko znane wszystkim fanom Gwiezdnych Wojen. Ewan McGregor w końcu nadrobił Andora i... miał nadzieję, że jest szansa na crossover.

Ewan McGregor pojawił się w trzech filmach kinowych zwanych Trylogią Prequeli, w których zagrał Obi-Wana Kenobiego, potem powtarzając tę rolę w serialu zatytułowanym po bohaterze. Bardzo możliwe, że zobaczymy go w 2. sezonie serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka, ale aktor miał inne nadzieje. Biorąc udział w wydarzeniu Fan Expo w Toronto przyznał, że za Andora zabrał się stosunkowo niedawno. Zaczął od oglądania z synem, ale całość mu się spodobała tak bardzo, że w krótkim okresie pochłonął całość z minimalnym udziałem własnego dziecka.

Obejrzałem pierwszy odcinek Andora z moim synem i wtedy zrozumiałem, co wszyscy dookoła mówili. A potem obejrzałem cały pierwszy i drugi sezon w swoim pokoju bez niego, bo nie mogłem się doczekać, żeby poznać już koniec tej historii. I wtedy się podekscytowałem. Zacząłem myśleć: "Ja też chyba żyje w trakcie tej akcji. Chyba mógłbym być w 3. sezonie!" Gdyby tylko była okazja się wcisnąć, to chętnie bym to zrobił. Zawsze jest szansa, że w tym samym momencie miała miejsce inna historia i obie się przetną. Może jest hipotetyczna szansa na to jeśli Disney tego posłucha. No dalej! Na co czekamy? Dawaj, Disney.

Entuzjazm aktora i fanów nie powinien dziwić, ale szansa na kontynuowanie Andora jest bardzo niewielka. Tony Gilroy wielokrotnie powtarzał, że ma plan na tylko dwa sezony i ostatni z nich tworzył idealne wprowadzenie dla Łotra 1. Nie dziwi przy tym determinacja McGregora do tego, by zagrać w zakończonym już serialu. Do tej pory brał udział w gorzej ocenianych produkcjach ze świata Star Wars, bo ani Trylogia Prequeli ani Obi-Wan Kenobi nie mogą się pochwalić podbiciem serc fanów, choć ich podejście do tych pierwszych uległo zmianie na lepsze na przestrzeni ostatnich lat.

