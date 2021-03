Cruella - zapowiedź pełna nowych scen. Kolejne zdjęcia z filmu o czarnym charakterze Disneya

Disney

Cruella to nowy film live action Disneya, który opowiada o ikonicznej przeciwniczce znanej widzom z animacji 101 dalmatyńczyków. Główną bohaterką produkcji jest Estella (później: Cruella, w tej roli Emma Stone), która pragnie zostać szanowaną i uwielbianą projektantką mody. Jednak zrządzenie losu sprawia, że musi trudnić się drobnymi przestępstwami na ulicach Londynu. Przypadek powoduje, że Estella dołącza do świata bogatej elity. Pewna gwiazda zleca jej stworzenie projektu, który może okazać się przepustką do wielkiego sukcesu dla bohaterki.

W lutym mogliśmy zobaczyć pierwszy zwiastun, a teraz w sieci pojawił się trwający minutę i wypełniony nowymi scenami spot. Towarzyszą mu nowe zdjęcia, przedstawiające tytułową postać oraz bohaterkę graną przez Emmę Thompson. Klip i fotografie możecie obejrzeć poniżej:

Cruella

W obsadzie znajdują się również Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham i Mark Strong. Reżyseruje Craig Gillespie.

Cruella - premiera filmu w USA 28 maja.