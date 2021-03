Cry Macho - nowy film Clinta Eastwooda ma już datę premiery

materiały prasowe

Cry Macho to nowy film w reżyserii Clinta Eastwooda, oparty na powieści autorstwa N. Richarda Nasha. Twórca zagra również jedną z głównych ról w produkcji. Warner Bros oficjalnie ogłosiło datę premiery dramatu. Trafi on do kin i na platformę HBO Max 22 października 2021 roku.

Eastwood wciela się w rolę dawnej gwiazdy rodeo i hodowcy koni, który w 1978 roku przyjmuje zlecenie od byłego szefa, by zabrać syna mężczyzny do domu, z dala od cierpiącej na alkoholizm matki. W podróży ten niecodzienny duet staje w obliczu nieoczekiwanych trudności. W trakcie ich przygody zmęczony światem jeździec może odnaleźć własne poczucie odkupienia, ucząc chłopca, co to znaczy być dobrym człowiekiem.

Nick Schenk i Nash są autorami scenariusza. Produkują Eastwood, Albert S. Ruddy, Tim Moore i Jessica Meier. Eastwood występuje w filmie z Eduardo Minettem i Dwightem Yoakamem.