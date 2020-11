Crytek pracuje nad nowymi grami. Kolejny Crysis i Ryse w planach?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Crytek najbardziej znany jest z serii Crysis - to be wątpienia największa marka w katalogu tego studia i zrezygnowanie z niej byłoby dużym błędem. Do sieci trafiły materiały, które mogą wskazywać na to, że niemiecki producent pracuje nad kilkoma tytułami jednocześnie, a wśród nich ma znajdować się nowa odsłona serii pierwszoosobowych strzelanek. Nie jest to jednak jedyna niespodzianka, bo na rzekomej liście znalazła się także kontynuacja Ryse: Son of Rome z 2013 roku.

Do sieci wyciekły rzekomo poufne dokumenty wewnętrzne firmy, z których ma jednoznacznie wynikać, że Crytek ma solidne plany na najbliższą przyszłość. Gracze przeszukali pliki i wynika z nich, że firma opracowuje następujące tytuły:

kolejną odsłonę serii Crysis (Crysis Next),

Crysis VR,

Hunt Mobile,

Robinson 2,

kolejną część Ryse (Ryse Next).

Według dokumentów, kolejna odsłona sztandarowej serii Cryteka ma być darmową grą battle-royale. Co do pozostałych tytułów można domyślać się, z czym będziemy mieli do czynienia.