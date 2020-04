Crysis Remastered niemal pewny. Gra ma trafić na PC, PS4, XONE oraz... Nintendo Switch

Oficjalny profil marki Crysis na Twitterze odżył po latach i dla wielu oznaczało to jedno - seria powróci w jakiejś formie. Teraz zaś do sieci wyciekły informacje wskazujące na to, że w produkcji znajduje się Crysis Remastered. Wzmiankę o grze odnaleziono na oficjalnej stronie tego cyklu. Wynika z niej, że tytuł ten trafi nie tylko na PC, PlayStation 4 i Xboksa One, ale też na Nintendo Switch. To może być dla wielu zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że w momencie swojej premiery w 2007 roku był to tytuł niezwykle wymagający i oferujący wysoką jakość oprawy graficznej.

Remaster ma tę grafikę zresztą dodatkowo usprawnić - m.in. poprzez szereg poprawek, lepszą jakość tekstur, a także wsparcie dla technologii ray tracing, oczywiście pod warunkiem, że posiadać będziemy odpowiednio wydajną kartę graficzną.

fot. Crytek

Prawdopodobnie na oficjalną zapowiedź, a także datę premiery i zwiastun Crysis Remastered nie będziemy musieli długo czekać.

Aktualizacja:

W sieci pojawił się pierwszy teaser gry. Materiał znajdziecie poniżej.