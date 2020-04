Cyberpunk 2077 z dedykowanym kontrolerem Xbox One. Zobacz zdjęcia

Cyberpunk 2077 miał trafić na rynek 16 kwietnia tego roku, tak się jednak nie stało. Deweloperzy z CD Projekt RED potrzebowali więcej czasu i ostatecznie premierę przełożono na wrzesień. Mimo tego, marka ta cieszy się już dużą popularnością, czego najlepszym dowodem jest współpraca z Microsoftem. To właśnie firma z Redmond zdecydowała się wypuścić na rynek limitowaną serię kontrolerów do konsoli Xbox One.

Nowy pad nie różni się pod względem funkcji od klasycznych kontrolerów, ale jego wygląd może się podobać. Kolorystka i szereg pomniejszych detali nawiązują do cyberpunkowego świata z nadchodzącej gry polskiego studia.

Cena pada z Cyberpunk 2077 nie została jeszcze ujawniona, ale wiemy, że ma on trafić do sprzedaży już 4 maja. Sama gra będzie dostępna od 17 września.

Cyberpunk 2077 - kontroler Xbox One