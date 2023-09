Cyberpunk 2077 - Dawid Podsiadło pojawił się w Widmie Wolności! Zobaczcie, w kogo się wcielił

fot. CD Projekt

Reklama

Na oficjalnym profilu Cyberpunk 2077 na X (dawniej Twitter) poinformowano, że w dodatku Widmo Wolności wystąpił Dawid Podsiadlo. Polski piosenkarz udzielił swojego wizerunku postaci znanej jako Dante Caruso. W oficjalnym opisie nazwano go "mężczyzną o wielu twarzach", a także "zimnym profesjonalistą". Można założyć, że gracze będą mogli natknąć się na tego bohatera podczas przemierzania ulic Night City.

https://twitter.com/CyberpunkGame/status/1706612588090401193

Warto przypomnieć, że Dawid Podsiadło nagrał również motyw przewodni dodatku. Utwór zatytułowany jest Phantom Liberty, a o kulisach jego powstawania możecie dowiedzieć się więcej w poniższym wideo oraz w tym miejscu.

Cyberpunk 2077: Widmo Wolności - najważniejsze informacje o dodatku

Widmo Wolności to jedyne fabularne rozszerzenie do gry Cyberpunk 2077. Wprowadza ono nową historię utrzymaną w klimatach thrillera szpiegowskiego. Gracze ponownie wcielą się w V i trafią do dzielnicy o nazwie Dogtown, by uratować prezydentkę Nowych Stanów Zjednoczonych. Istotną rolę w tej historii odegra też Solomon Reed, w którego wcielił się Idris Elba.

Cyberpunk 2077: Widmo Wolności zadebiutowało 26 września i dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. W odróżnieniu od podstawowej wersji gry, dodatek nie trafił na konsole poprzedniej generacji. Więcej na jego temat możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.