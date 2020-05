Cyberpunk 2077 - figurki Funko Pop już oficjalnie. Zobacz zdjęcia

Cyberpunk 2077 doczeka się licznych gadżetów. Wśród nich znajdą się też popularne figurki Funko Pop. Te wyciekły do sieci jeszcze przed ich oficjalną zapowiedzią, teraz zaś mamy możliwość zobaczenia ich w pełnej krasie i na zdjęciach w wysokiej jakości. Na rynek trafi sześć modeli - dwa przedstawiać będą Johnny'ego Silverhanda, czyli postać, w którą wcieli się Keanu Reeves, trzy V - głównego bohatera lub bohaterkę (w wersji męskiej, męskiej święcącej w ciemności i kobiecej), a jedna niejakiego Takemurę.

Ta ostatnia figurka jest najbardziej tajemnicza. Do tej pory w materiałach promocyjnych nie wspomniano nikogo, kto nazywałby się Takemura. Fakt, że doczeka się on własnego gadżetu sugeruje jednak, że może być to postać, która odegra istotną rolę w fabule nadchodzącej produkcji autorstwa CD Projekt RED.

Cyberpunk 2077 - figurki Funko Pop

Figurki mają trafić na rynek 8 sierpnia tego roku. Premiera Cyberpunk 2077 została zaś zaplanowana na 17 września. Gra trafi na PC, Google Stadia oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One.