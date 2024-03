Cyberpunk 2077 - nadciąga nowa gra planszowa. Gracze przemierzą Night City w innym wydaniu

fot. Go On Board

Zapowiedziano nową grę planszową w uniwersum Cyberpunk 2077, która będzie efektem współpracy Go On Board i CD Projekt RED. W nadchodzącej produkcji gracze wcielą się w znanych bohaterów i będą eksplorować mapę Night City. Podczas zabawy trzeba będzie wykonywać różnego rodzaju zadania zlecane przez Fixerów i spełniać określone cele, by w ten sposób stać się prawdziwą legendą miasta. Rozgrywka ma cechować się szybkim tempem i będzie przeznaczona dla od 1 do 4 osób.

Jak na razie nie ujawniono zbyt wielu szczegółów, ale prawdopodobnie zmieni się to wraz ze startem kampanii w serwisie Gamefound. Na razie dostępny jest jej podgląd, dzięki czemu wiemy, że osoby, które będą obserwować akcje, a następnie ją wesprą, będą mogły otrzymać prezent w postaci figurki V z ostrzami modliszkowymi i dwiema innymi kartami akcji.

Opublikowano też teaser, w którym możecie zapoznać się z wyglądem niektórych figurek.

Cyberpunk 2077: Gra planszowa - zwiastun