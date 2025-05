James Gunn zapowiada pełny zwiastun do Supermana. Dlaczego to David Corenswet dostał rolę?

Fot. DC

Do premiery Supermana nie zostało już wiele czasu. Do tej pory w sieci pojawiło się kilka materiałów wideo, a w tym oficjalna zapowiedź, krótki fragment z filmu ze scenką z Krypto, a także nagrania zza kulis i liczne wypowiedzi Jamesa Gunna o produkcji. Teraz reżyser i kierownik nowego DCU za pośrednictwem Threads odpowiedział na pytanie jednego z fanów. Kiedy zwiastun 2.5?

James Gunn odpowiedział:

Póki co to nie widzieliście nawet zwiastuna 1.0, tylko fragment i zapowiedź! Nie mogę się doczekać, żeby pokazać Wam zwiastun.

Wielu fanów podejrzewało, że zadebiutuje on 18 kwietnia 2025 roku z powodu Superman Day, ale tak się ostatecznie nie stało. Wówczas pojawiły się inne materiały. Na pełny zwiastun przyjdzie nam jeszcze poczekać, choć wiele wskazuje na to, że niebawem ujrzy on światło dzienne.

Superman - zwiastun

James Gunn o Davidzie Corenswecie

Przed ogłoszeniem Davida Corensweta jako Supermana fani mieli wiele swoich typów na kolejnego odtwórcę roli ikonicznego Człowieka ze stali. James Gunn w rozmowie z ABC opowiedział o tym, jak doszło do jego angażu:

David był jednym z pierwszych przesłuchań [do roli], które przeprowadziłem. Od razu poczułem ulgę, bo miał w sobie urok, którego nie był tak ewidentny w Pearl. Miał poczucie humoru. Wtedy pomyślałem: "O, to może być dobry wybór." Obaj też słuchają American Songbook. [David] słucha tego na swoim iPadzie. To dziwne, ale to bardzo w stylu Supermana.

