World of Warcraft - Plunderstorm to nowa aktualizacja gry. Wprowadzi tryb inspirowany... battle royale

fot. Blizzard Entertainment

Reklama

Choć można odnieść wrażenie, że boom na gatunek battle royale już minął, to nadal da się znaleźć twórców, którzy decydują się na wprowadzanie takiej formuły rozgrywki w swoich produkcjach. Do tego grona dołączył również Blizzard, bo w Plunderstorm, najnowszej aktualizacji World of Warcraft, pojawi się tryb, w którym staniemy do walki z innymi graczami (solo lub w dwójkach) i będziemy przemierzać Arathi Highlands w poszukiwaniu potężnych zdolności. Zwycięzcą zostanie ta osoba, której postać przetrwa najdłużej na stale kurczącej się mapie.

Oczywiście nie zabraknie nowych nagród - zarówno dla grających we współczesną wersję, jak i w Classica. Będą one obejmować między innymi nowego wierzchowca - papugę, zwierzaka, a także zestawy do transmogryfikacji (dostępne jedynie we współczesnej wersji).

World of Warcraft - Plunderstorm (zwiastun)

Nowa zawartość będzie dostępna dla wszystkich użytkowników posiadających aktywną subskrypcję - nawet tych bez dodatku Dragonflight. Plunderstorm ma być bowiem dostępne za pomocą przełącznika na ekranie wyboru postaci. Dla graczy z Europy aktualizacja dostępna będzie już jutro, 20 marca.