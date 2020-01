Cyberpunk 2077 jako...gra na pierwsze PlayStation. Zobacz fanowskie wideo

Cyberpunk 2077 zapowiada się na jedną z najciekawszych produkcji, które trafią na PC oraz PlayStation 4 i Xboksa One u schyłku tej generacji konsol. Dotychczasowe materiały wskazują na to, że będzie to tytuł nie tylko rozbudowany, ale oferujący również świetną oprawę audiowizualną. Pewien internetowy twórca postanowił jednak sprawdzić, jak dzieło CD Projekt RED prezentowałaby się w innym wydaniu i przy pomocy kreatora Dreams przygotował demake zatytułowany Cyberpunk 1977. Końcowy efekt przypomina gry z czasów pierwszego PlayStation 4 - zobaczcie sami.

Premiera Cyberpunk 2077 już 16 kwietnia. Gra dostępna będzie na PC, PlayStation 4, Xbox One, a także w usłudze Google Stadia. Nowa produkcja polskiego studia CD Projekt RED przeniesie graczy do futurystycznego Night City. Nie zabraknie tutaj interesującej, dojrzałej fabuły i konieczności podejmowania trudnych wyborów moralnych. Sporą swobodę zaoferuje również sama rozgrywka, która pozwoli na rozwiązywanie konfliktów zarówno przy użyciu brutalnej siły, jak i na inne, bardziej wymyślne sposoby.

Cyberpunk 2077 - screeny z targów Gamescom 2019