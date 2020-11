Cyberpunk 2077 na dwóch płytach Blu-ray. Poznaliśmy też rozmiar gry

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

CD Projekt

Wygląda na to, że Cyberpunk 2077 będzie kolejną grą, która trafi do graczy na dwóch płytach Blu-ray. Taką informację ujawnił serwis Altchar, publikując jednocześnie zdjęcia pudełka wydania na PS4. Warto przypomnieć, że wcześniej na dwóch dyskach wyszły m.in. takie tytuły, jak The Last of Us: Part II i Red Dead Redemption 2.

Na pudełku znaleźć można także inną interesującą informację, dotyczącą wymaganej ilości wolnego miejsca na dysku konsoli PlayStation 4 / PlayStation 5. Z okładki wynika, że posiadacze sprzętów Sony będą musieli przygotować 70 GB. Z jednej strony to dość sporo, z drugiej zaś warto przypomnieć, że mamy tu do czynienia z rozbudowaną produkcją z otwartym światem, a wiele produkcji z ostatnich lat przekraczało 100 GB.

fot. altchar.com / CD Projekt

Bardzo możliwe, że już wkrótce doczekamy się oficjalnego potwierdzenia doniesień serwisu Altchar. 19 listopada odbędzie się bowiem kolejne Night City Wire i być może to właśnie tam przedstawione zostaną informacje na temat pudełkowego wydania i rozmiarów gry.

Cyberpunk 2077 ma zadebiutować 10 grudnia (zakładając, że twórcy unikną dalszych opóźnień) na PC, Google Stadia oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.