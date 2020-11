Resident Evil: Village także na starszych konsolach i z premierą w kwietniu? Przeciek na to wskazuje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Capcom

Capcom zmaga się z konsekwencjami niedawnego ataku hakerów, w wyniku którego do sieci trafiły informacje na temat produkcji wydawcy. Najciekawsze są te, które dotyczą Resident Evil: Village, kolejnej odsłony popularnej serii horrorów. Wynika z nich, że w produkcję te zagramy w kwietniu 2021 roku i to nie tylko na PC oraz PS5 i Xbox Series S/X, jak wcześniej informowano, ale też na... konsolach wcześniejszej generacji: PlayStation 4 i Xbox One. Zdradzono również, że przed premierą mamy doczekać się wersji demo, która pozwoli przetestować ten tytuł przed zakupem.

W wycieku znalazły się także informacje na temat czegoś, co może okazać się trybem sieciowym do Village, innej sieciowej produkcji, która może okazać się kolejnym battle royale, a także dwie tajemnicze nazwy kodowe - Guillotine oraz Reiwa. Wśród przecieków pojawiły się też wzmianki o Resident Evil 4 VR (na Oculus Rift) oraz o planach wydania Monster Hunter Rise i Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin także na PC (oficjalnie gry zapowiedziano jedynie na Nintendo Switch).