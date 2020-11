Marvel's Spider-Man: Miles Morales - Miles staje się Pajączkiem. Zobacz teledysk do utworu Jadena Smitha

SIE

Wygląda na to, że teledyski promujące popularne produkcje, stają się coraz częstszym zabiegiem marketingowym. Niedawno do sieci trafił klip Run the Jewels do Cyberpunk 2077, teraz zaś przyszła pora na wideo do utworu Jadena Smitha, który związany jest z grą Marvel Spider-Man: Miles Morales. Przypominamy, że produkcja ta zadebiutowała niedawno na konsolach PlayStation 4 oraz PlayStation 5 i spotkała się z uznaniem graczy oraz recenzentów.

Tytuł "I'm Ready" odnosi się do przemiany tytułowego bohatera, Milesa Moralesa, który z czasem staje się prawdziwym herosem.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales dostępne jest w dwóch wersjach - standardowej oraz Ultimate Edition. Ta druga zawiera także remaster odsłony z 2018 roku, który wzbogacono m.in. o obsługę technologii ray tracing czy możliwość zabawy w 60 klatkach na sekundę.