Cyberpunk 2077 wraca do PlayStation Store. CD Projekt podaje konkretną datę

fot. CD Projekt

Cyberpunk 2077 zaliczył niezbyt udany start. Pecetowa wersja gry zebrała świetne recenzje i była chwalona zarówno za oprawę, jak i rozgrywkę i historię, ale już wersje na konsole działały dużo gorzej, a problemy techniczne skutecznie psuły radość z zabawy. Sytuacja była szczególnie zła na PlayStation 4, co ostatecznie doprowadziło do tego, że cyfrowa wersja tego tytułu zniknęła z oferty PlayStation Store. Niedawno w sieci pojawiły się pewne poszlaki, które wskazywały na to, że dzieło polskiego studia CD Projekt RED wróci tam do sprzedaży i teraz dostaliśmy oficjalny komunikat w tej sprawie.

Okazuje się, że Cyberpunk 2077 w PlayStation Store będzie można ponownie kupić od 21 czerwca tego roku. Informację taką przekazano na oficjalnej stronie spółki CD Projekt.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r., Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości decyzję Sony Interactive Entertainment o przywróceniu dostępności cyfrowej wersji gry Cyberpunk 2077 w sklepie PlayStation Store począwszy od dnia 21 czerwca 2021 r - czytamy w komunikacie.

Przypominamy, że twórcy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa, jeśli chodzi o rozwój Cyberpunk 2077. W planach są kolejne aktualizacje z poprawkami, darmowe i płatne dodatki, a także aktualizacja do wersji na konsole nowej generacji, PS5 i Xbox Series S/X.