Cyberpunk 2077 prawie jak Mad Max? Ujawniono nowy pojazd z gry

CD Projekt RED nie przestaje podsycać zainteresowania grą Cyberpunk 2077 i regularnie ujawnia kolejne informacje na temat tej nadchodzącej produkcji. Tym razem przyszła pora na zaprezentowanie jednego z pojazdów, za którego sterami będą mogli zasiąść gracze.

Samochód o nazwie Reaver to pojazd jednego z gangów. W opisie czytamy, że ma on niemal 1000 koni mechanicznych. Uwagę zwraca jednak nie tylko moc jego silnika, ale też i design – ten sprawia wrażenie wyjętego żywcem z serii Mad Max czy innych postapokaliptycznych produkcji. Podobieństwo to nie jest zresztą przypadkowe, bo tweet z ujawnieniem samochodu zawiera też życzenia dla Mad Max: Na drodze gniewu z okazji niedawnych, 5. urodzin tego filmu.

https://twitter.com/CyberpunkGame/status/1261325527610200064

Cyberpunk 2077 zadebiutuje 19 września 2020 roku. Gra dostępna będzie na PC, Google Stadia oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

Cyberpunk 2077