Cyberpunk 2077 - premiera bez dalszych opóźnień. Tryb multiplayer będzie zawierał mikrotransakcje

CD Projekt

Niedawno odbyła się kolejna konferencja CD Projektu, która przede wszystkim skupiała się na wynikach finansowych firmy. Nie zabrakło tam jednak również pewnych interesujących informacji dla graczy. Przede wszystkim Adam Kiciński zapewnił, że Cyberpunk 2077 powoli zbliża się do premiery i aktualna data debiutu, czyli 19 listopada, nie jest zagrożona. Zaznaczył on jednak, że prace będą trwać przez cały czas, aż do tego dnia - nie jest to jednak niczym nowym w tej branży.

Gra doczeka się też licznych dodatków. Te, podobnie jak w przypadku Wiedźmina 3, będą podzielone na dwie grupy. Otrzymamy zarówno pomniejsze, darmowe DLC oraz duże, fabularne rozszerzenia. Szczegółów na ich temat jeszcze nie zdradzono, ale mamy poznać je już niedługo. Ujawniono natomiast, że tryb wieloosobowy, który pojawi się po premierze, będzie zawierał mikrotransakcje. Nie będą one jednak zbyt nachalne i agresywne. Prawdopodobnie ograniczą się do przedmiotów kosmetycznych, tak jak w wielu konkurencyjnych tytułach.

Cyberpunk 2077 - premiera 19 listopada na PC, PlayStation 4 i Xbox One.