Prince of Persia - remake niemal pewny? Wkrótce możemy zobaczyć zapowiedź

Prince of Persia to seria o naprawdę długiej historii, bo jej pierwsza odsłona zadebiutowała w 1989 roku. Niestety dla miłośników Księcia Persji, od 2010 roku nie doczekaliśmy się kolejnej dużej odsłony i Ubisoft wyraźnie zepchnął ten cykl na dalszy plan. Bardzo możliwe jednak, że wkrótce zaliczy on powrót. Plotki na ten temat pojawiały się w sieci już wcześniej, a jeden z zagranicznych sklepów sugerował nawet, że remake przygód Księcia trafi na rynek jeszcze w tym roku. Teraz informacje te potwierdza też Jason Schreier, czyli jedna z najlepiej poinformowanych osób w branży.

Schreier mówi w swoim podcaście, że Ubisoft ma plan zapowiedzieć remake Prince of Persia w trakcie nadchodzącego wydarzenia Ubisoft Forward, które odbędzie się już 10 września. Jeśli więc plany te nie uległy zmianie (czego niestety nie można wykluczyć, zwłaszcza w czasach pandemii koronawirusa), to już wkrótce powinniśmy doczekać się jakichś konkretów.