Marvel's Avengers - czy to dobra gra? Recenzenci podzieleni

Square Enix

Na pojawienie się w sieci recenzji Marvel's Avengers trzeba było poczekać nieco dłużej. Nie ma się jednak co dziwić, bo to tytuł całkiem obszerny, oferujący zarówno dość długą kampanię fabularną, jak i rozbudowany tryb sieciowy w stylu popularnych gier-usług. Aktualna średnia ocen tej produkcji w serwisie Opencritic to 71/100 na podstawie 54 głosów krytyków. Warto jednak zaznaczyć, że może się ona jeszcze zmienić, bo wiele serwisów nadal wstrzymuje się z wystawieniem ostatecznej noty.

Dzieło Crystal Dynamics i Square Enix wzbudza naprawdę różne reakcje. Większość recenzentów jest wprost zachwycona trybem fabularnym. Chwalą oni całkiem interesującą historię, a także gameplay, w którego trakcie przejmuje się kontrolę nad zróżnicowanymi herosami o różnych umiejętnościach. Wiele osób zachwyconych jest też postacią Kamali Khan i stwierdza, że jej obecność jest jedną z największych zalet tej produkcji. Gorsze opinie zbiera jednak drugi "moduł" gry, czyli tryb sieciowy. Misje są bardzo do siebie podobne, grind potrafi dawać się we znaki, a zdobywanie nowego wyposażenia nie sprawia tak wielkiej frajdy, jak w wielu konkurencyjnych tytułach. Najlepszym podsumowaniem wydają się tu słowa Laury Dale z serwisu Polygon, która stwierdziła,że Marvel's Avengers to "przeciętny multiplayer doszyty do wspaniałej kampanii".

Tak prezentują się wybrane oceny:

Game Informer - 8.8/10

Destructoid - 6/10

TheSixthAxis - 7/10

HobbyConsolas - 89/100

Videogamer - 7/10

IGN Spain - 8/10

PC Mag - 3/5

