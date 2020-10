Cyberpunk 2077 - premiera gry CD Projekt RED ponownie przesunięta

CD Projekt

Cyberpunk 2077 to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych gier nie tylko tego roku, ale i całej generacji konsol. Tytuł ten miał zadebiutować na rynku już wcześniej, ale twórcy zdecydowali się na opóźnienie premiery po to, by dopiąć wszystko na ostatni guzik. Nie wszyscy wierzyli jednak, że polskie studio CD Projekt RED dotrzyma obietnicy i dostarczy grę na 19 listopada. Wydawało się jednak, że po osiągnięciu tzw. "złotego statusu", który oznacza zakończenie prac nad grą, kolejnych przesunięć nie będzie. Stało się jednak inaczej.

CD Projekt RED poinformował na swoich portalach społecznościowych, że data premiery zostanie przesunięta o 21 dni i przypadnie na 10 grudnia. W specjalnym oświadczeniu wyjaśniono powody takiej decyzji. Wyzwaniem dla twórców okazało się "jednoczesne wypuszczenie gry na konsolach nowej generacji oraz PC, co oznaczało konieczność przygotowania i przetestowania aż dziewięciu odrębnych wersji". Dodatkowo praca ta musi zostać wykonana z domu ze względu na pandemię koronawirusa, co na pewno dodatkowo utrudnia przeprowadzenie tego procesu. W oświadczeniu jest także wyjaśnienie sprawy związanej ze statusem "gold". Zobaczcie poniżej:

Facebook.com/CyberpunkGamePL

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020

Zobacz także: