Cyberpunk 2077 – sztuczna inteligencja synchronizuje ruch ust z wypowiedziami bohaterów

Źródło: Twitter / @shinobi602

Lada moment do dystrybucji trafi Cyberpunk 2077, kolejne duże dzieło studia CD Projekt Red, które ma ambicje, aby przyćmić globalny sukces Wiedźmina 3. Deweloperzy zadbali o to, aby ich produkcja była jak najbardziej przystępna, dlatego wdrożyli do niej obsługę linii dialogowych aż w 10 językach oraz napisy w kilku kolejnych. Co ciekawe, studio nie ograniczyło się do stworzenia zunifikowanego zestawu animacji dla wszystkich języków. Ruch ust bohaterów będzie synchronizowany ze ścieżką dialogową, aby zapewnić możliwie jak najwyższy poziom immersji.

Animowanie tak wielu sekwencji w dziesięciu wariacjach przy wykorzystaniu tradycyjnych metod pracy byłoby wyzwaniem na granicy wykonalności, dlatego studio sięgnęło po pomoc sztucznej inteligencji. To algorytmy wyszkolone metodą uczenia maszynowego będą odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu synchronizacji dialogów w językach angielskim, brazylijskiej odmianie portugalskiego, francuskim, hiszpańskim, japońskim, mandaryńskim, niemieckim, polskim, rosyjskim oraz włoskim.

Zespół CDPR nie musiał rozpoczynać pracy nad stosownymi algorytmami od podstaw, sięgnięto po technologię synchronizacji mowy Jali Research, która będzie odpowiedzialna za proceduralne generowanie ruchów mimicznych poszczególnych postaci. Oto jak to rozwiązanie sprawdza się w praktyce:

Dość interesująco prezentują się kulisy funkcjonowania oprogramowania. Część bohaterów Cyberpunka 2077 to osoby dwujęzyczne, którym zdarza się używać kilku języków w tej samej wypowiedzi. Aby poradzić sobie z tym wyzwaniem, studio zastosowało specjalne tagi transkrypcyjne pozwalające w locie rozpoznać, z jakim językiem mamy w danym momencie do czynienia. Służą one także do precyzowania emocje, jakie powinny wyrysowywać się na twarzy danej osoby. A te będą różnić się od siebie w zależności od rodzimego języka naszego rozmówcy.

Zobacz także:

O tym, jak powyższa technologia sprawdzi się w praktyce, dowiemy się już za kilka tygodni. Premierę Cyberpunka 2077 zaplanowano na 19 listopada.