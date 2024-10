Blizzard świętuje 30. urodziny jednej ze swoich najważniejszych serii. Zapowiedziano Warcraft 30th Anniversary Direct

fot. Blizzard Entertainment

To ważny rok dla firmy Blizzard. 20. urodziny obchodzi World of Warcraft, które mimo upływu lat pozostaje jednym z najpopularniejszych MMORPG na świecie, a sama marka Warcraft może pochwalić się już aż 30 latami na karku. Z tej okazji zapowiedziano, że 13 listopada odbędzie się transmisja zatytułowana Warcraft 30th Anniversary Direct. Zainteresowani będą mogli śledzić ją na platformach YouTube, Twitch oraz TikTok od godziny 20:00 czasu polskiego.

Trudno powiedzieć, czego tak naprawdę możemy się spodziewać. W opisie wspomniano o "internetowym świętowaniu w World of Warcraft, Hearthstone i Warcraft Rumble". Niewykluczone więc, że zostanie tam ujawniona jakaś zawartość do tych produkcji.

To wielki rok dla uniwersum Warcrafta i to niezależnie od tego, czy jesteś fanem Hearthstone, dołączyłeś do chaosu w Warcraft Rumble, wybrałeś się do Azeroth po raz pierwszy w Warcraft: Orcs and Humans czy też grasz w World of Warcraft. Podczas streamu Warcraft 30th Anniversary każdy znajdzie coś dla siebie. Nie chcesz przegapić żadnego momentu, ani żadnej niespodzianki - napisano.