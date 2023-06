Cyberpunk 2077: Widmo Wolności - cena wyciekła do sieci. Ile zapłacimy za DLC?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. CD Projekt

Wycieki w branży gier nie są niczym nowym. Czasami do sieci przedwcześnie trafiają zwiastuny, innym razem opisy, screeny lub cena - tak jak w tym przypadku. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, ile trzeba będzie zapłacić za Widmo Wolności, czyli nadchodzące fabularne rozszerzenie do gry Cyberpunk 2077. Przez pewien czas na platformie GOG można było dostrzec kartę produktu z ceną ustaloną na 29,99 euro, a więc około 135 zł. Najprawdopodobniej to właśnie tyle będziemy musieli zapłacić za DLC, przynajmniej w wersji na PC. Jak szybko informacja pojawiła się w sklepie, tak szybko ktoś się zorientował, że popełnił błąd i strona została zdjęta. W sieci jednak nic nie ginie i bez trudu można znaleźć zrzuty ekranu przedstawiające kartę produktu właśnie z tą ceną.

Nadal nie wiemy natomiast, kiedy Phantom Liberty zadebiutuje. Gracze wierzyli, że informacja ta zostanie ujawniona 8 czerwca podczas Summer Game Fest 2023. Okazało się jednak, że w trakcie wydarzenia nie wspomniano ani słowem na temat dodatku. Warto jednak przypomnieć, że w ramach Summer Game Fest organizowane są także inne wydarzenia, takie jak chociażby Xbox Games Showcase, także niewykluczone, że już wkrótce dowiemy się czegoś więcej. Nieoficjalnie zaś mówi się, że DLC miałoby pojawić się na rynku na przełomie czerwca i lipca.