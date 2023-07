Cyberpunk 2077: Widmo Wolności - wczujcie się w klimat dodatku. CD Projekt opublikował dźwięki zaułków Night City

fot. CD Projekt

Na oficjalnym kanale Cyberpunk 2077 na YouTube opublikowano nietypowe wideo promujące Widmo Wolności, czyli nadchodzące rozszerzenie do gry. Materiał zawiera dźwięki "zaułków Night City", a konkretnie cieszącej się złą sławą dzielnicy Dogtown, którą będzie można eksplorować w dodatku. Słyszymy tutaj przede wszystkim deszcz, ale w tle da się również usłyszeć krzyki oraz wystrzały, co jasno daje do zrozumienia, z jakim miejscem będziemy mieć do czynienia.

Przypominamy, że na Widmo Wolności nie trzeba będzie czekać zbyt długo. Pierwszy i zarazem jedyny fabularny dodatek do Cyberpunk 2077 zadebiutuje już 26 września na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X, a w obsadzie zobaczymy nie tylko Keanu Reevesa, ale też Idrisa Elbę. Jeśli zaś chcecie dowiedzieć się więcej na temat rozszerzenia, to możecie zapoznać się z naszymi wrażeniami z jego pokazu.