Cyberpunk 2077: współpraca z Adidas już oficjalnie - oto zdjęcia butów. Jest jednak pewien problem

Adidas / Hypebeast.com

Jakiś czas temu w sieci pojawiło się zdjęcie butów z Cyberpunk 2077. Teraz współpraca CD Projekt i Adidas została oficjalnie potwierdzona, a my doczekaliśmy się zdjęć pozostałych modeli kolorystycznych obuwia, które wkrótce trafią na rynek. Serwis Hypebeast informuje, że data premiery nie została jeszcze oficjalnie ujawniona, ale wiele osób obstawia 11 listopada, a ceny będą wynosić od 190$ do 250$ (ok. 740 zł - 975 zł).

Jest jednak tylko jeden drobny problem. Polski serwis Polygamia skontaktował się z przedstawicielami CD Projektu i uzyskał informacje, że produkty te początkowo trafią wyłącznie na rynek azjatycki i na ten moment nie ma żadnych konkretnych planów dotyczących premiery na innych rynkach.

Cyberpunk 2077 - buty Adidas

Przypominamy, że niedawno premiera Cyberpunk 2077 została ponownie opóźniona. Nowa data debiutu została ustalona na 10 grudnia 2020 roku.