Marvel's Spider-Man: Miles Morales z bardzo krótkimi czasami ładowania. Wideo pokazuje działanie dysku SSD w PS5

SIE

Nowa generacja konsol to nie tylko większa moc, pozwalająca na jeszcze lepszą jakość oprawy graficznej i korzystanie z technologii ray tracing, ale też i dyski SSD, które w zauważalny sposób skrócą czasy ładowania. O jakich różnicach mowa? Tutaj z pomocą przychodzi wideo, które wyciekło do sieci i przedstawia uruchamianie gry Marvel Spider-Man: Miles Morales na PS5.

Za publikację materiału odpowiada osoba z Norwegii, która w jakiś sposób weszła w posiadanie konsoli oraz gry przed premierą. Widzimy tutaj, że cały proces włączania gry zajmuje zaledwie kilkanaście sekund. Mowa o czasie potrzebnym na przejście z głównego menu konsoli do samej rozgrywki. Samo włączenie tej produkcji, czyli przejście z menu głównego do wirtualnego świata to zaledwie 2-3 sekundy. To naprawdę świetny wynik.

Marvel's Spider-Man zadebiutuje 12 listopada na PlayStation 4 i PlayStation 5, choć gracze z Europy będą musieli czekać na wersję na tę nową konsolę nieco dłużej - do 19 listopada.