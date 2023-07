Cyberpunk 2077 z nowym komiksem. XOXO to... historia miłosna

fot. Dark Horse

Uniwersum Cyberpunk 2077 już wkrótce powiększy się o kolejne opowieści i to nie tylko za sprawą fabularnego rozszerzenia zatytułowanego Widmo Wolności. Zapowiedziano bowiem także nową serię komiksów zatytułowaną Cyberpunk 2077: XOXO. Co ciekawe będzie to historia miłosna, ale powiązana z wojną działających w Night City gangów: Maelstrom i The Mox.

Za nową serię odpowiadać będą Bartosz Sztybor, Jakub Rebelka i Frank Cvetkovic. Pierwszy zeszyt, zawierający 32 strony, ma trafić do sprzedaży 18 października tego roku. Poniżej możecie zapoznać sie z grafikami, jakie znajdą się na okładkach wszystkich czterech zeszytów.

Cyberpunk 2077: XOXO - okładki

Cyberpunk 2077: XOXO - okładki komiksów

Warto również przypomnieć, że 8 sierpnia zadebiutuje powieść Rafała Kosika, Cyberpunk 2077: Bez przypadku, a 26 września będziemy mogli zagrać w Widmo Wolności na PC i konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X.