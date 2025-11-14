Cyberpunk: Edgerunners – edycja kolekcjonerska już w przedsprzedaży. Znamy cenę i zawartość wydania
Cyberpunk Edgerunners to 10-odcinkowe anime, które zostało docenione przez widzów oraz krytyków. Jeszcze w tym roku na rynek trafi fizyczne wydanie tej produkcji z bogatą, dodatkową zawartością.
Firmy Aniplex i PLAION Pictures zapowiedziały kompletną edycję kolekcjonerską serialu Cyberpunk: Edgerunners. Bogate wydanie, które będzie zawierać nie tylko wszystkie 10 odcinków, ale także szereg dodatków, trafi na sklepowe półki już 5 grudnia tego roku. W wybranych sklepach wystartowała już przedsprzedaż, dzięki czemu wiadomo, że zainteresowani będą musieli zapłacić za ten pakiet około 400 zł. Poniżej możecie zapoznać się ze zdjęciami oraz opisem zawartości.
Cyberpunk: Edgerunners - Kompletna Edycja Kolekcjonerska - zawartość
- dwie płyty Blu-ray z wszystkimi 10 odcinkami serialu Cyberpunk: Edgerunners;
- opakowanie limitowanej edycji;
- okładka z ilustracją Yoh Yoshinariego, projektanta postaci i reżysera animacji;
- 48-stronicowa książka z ilustracjami;
- 112-stronicowa książka ze storyboardami 10. odcinka autorstwa Hiroyukiego Imaishieego (w języku polskim);
- 3 reprodukcje klatek animacji;
- metalowa karta z grafiką;
- plakat z grafiką na drugą rocznicę (wymiary 67,2cm x 35,6cm).
Przypominamy również, że w lipcu tego roku zapowiedziano kontynuację Edgerunners. Nowy serial również będzie składał się z 10. odcinków i powstaje we współpracy ze studiem Trigger.
Wielki hit Netflixa dostanie 2. sezon! CD Projekt Red po kilku latach spełnia marzenie fanów
Źródło: informacja prasowa
