Cyberpunk: Edgerunners – edycja kolekcjonerska już w przedsprzedaży. Znamy cenę i zawartość wydania

Cyberpunk Edgerunners to 10-odcinkowe anime, które zostało docenione przez widzów oraz krytyków. Jeszcze w tym roku na rynek trafi fizyczne wydanie tej produkcji z bogatą, dodatkową zawartością.
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
edycja kolekcjonerska 
Cyberpunk: Edgerunners cyberpunk 2077 cyberpunk edgerunners
Cyberpunk: Edgerunners fot. Netflix
Firmy Aniplex i PLAION Pictures zapowiedziały kompletną edycję kolekcjonerską serialu Cyberpunk: Edgerunners. Bogate wydanie, które będzie zawierać nie tylko wszystkie 10 odcinków, ale także szereg dodatków, trafi na sklepowe półki już 5 grudnia tego roku. W wybranych sklepach wystartowała już przedsprzedaż, dzięki czemu wiadomo, że zainteresowani będą musieli zapłacić za ten pakiet około 400 zł. Poniżej możecie zapoznać się ze zdjęciami oraz opisem zawartości.

Cyberpunk: Edgerunners - Kompletna Edycja Kolekcjonerska

Cyberpunk: Edgerunners - Kompletna Edycja Kolekcjonerska
fot. materiały prasowe
Cyberpunk: Edgerunners - Kompletna Edycja Kolekcjonerska - zawartość 

  • dwie płyty Blu-ray z wszystkimi 10 odcinkami serialu Cyberpunk: Edgerunners;
  • opakowanie limitowanej edycji;
  • okładka z ilustracją Yoh Yoshinariego, projektanta postaci i reżysera animacji;
  • 48-stronicowa książka z ilustracjami;
  • 112-stronicowa książka ze storyboardami 10. odcinka autorstwa Hiroyukiego Imaishieego (w języku polskim);
  • 3 reprodukcje klatek animacji;
  • metalowa karta z grafiką;
  • plakat z grafiką na drugą rocznicę (wymiary 67,2cm x 35,6cm).

Przypominamy również, że w lipcu tego roku zapowiedziano kontynuację Edgerunners. Nowy serial również będzie składał się z 10. odcinków i powstaje we współpracy ze studiem Trigger.

Wielki hit Netflixa dostanie 2. sezon! CD Projekt Red po kilku latach spełnia marzenie fanów

Źródło: informacja prasowa

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  edycja kolekcjonerska 
Cyberpunk: Edgerunners cyberpunk 2077 cyberpunk edgerunners
