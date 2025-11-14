fot. Netflix

Reklama

Firmy Aniplex i PLAION Pictures zapowiedziały kompletną edycję kolekcjonerską serialu Cyberpunk: Edgerunners. Bogate wydanie, które będzie zawierać nie tylko wszystkie 10 odcinków, ale także szereg dodatków, trafi na sklepowe półki już 5 grudnia tego roku. W wybranych sklepach wystartowała już przedsprzedaż, dzięki czemu wiadomo, że zainteresowani będą musieli zapłacić za ten pakiet około 400 zł. Poniżej możecie zapoznać się ze zdjęciami oraz opisem zawartości.

Cyberpunk: Edgerunners - Kompletna Edycja Kolekcjonerska Zobacz więcej Reklama

Cyberpunk: Edgerunners - Kompletna Edycja Kolekcjonerska - zawartość

dwie płyty Blu-ray z wszystkimi 10 odcinkami serialu Cyberpunk: Edgerunners

opakowanie limitowanej edycji;

okładka z ilustracją Yoh Yoshinariego, projektanta postaci i reżysera animacji;

48-stronicowa książka z ilustracjami;

112-stronicowa książka ze storyboardami 10. odcinka autorstwa Hiroyukiego Imaishieego (w języku polskim);

3 reprodukcje klatek animacji;

metalowa karta z grafiką;

plakat z grafiką na drugą rocznicę (wymiary 67,2cm x 35,6cm).

Przypominamy również, że w lipcu tego roku zapowiedziano kontynuację Edgerunners. Nowy serial również będzie składał się z 10. odcinków i powstaje we współpracy ze studiem Trigger.

Wielki hit Netflixa dostanie 2. sezon! CD Projekt Red po kilku latach spełnia marzenie fanów